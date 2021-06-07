Скрины эмуляции шагомера на arduina по готовой схеме и коду

Нужен бот для управления курсами заявок на обмен wmx-wmz на вебмани. Кроме бота нужна панель управления параметрами заявок. Не нужно предлагать минимальную цену - нужно предложить безглючную программу, в которой будет приятно работать. Под безглючностью понимается в ...