Скрины эмуляции шагомера на arduina по готовой схеме и коду

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Закрытнет заявок1789 просмотров

На этом сайте ( https://microkontroller.ru/arduino-projects/schetchik-shagov-shagomer-na-arduino-i-akselerometre/ ) проект шагомера, там написано всё, мне нужны просто скрины эмуляции по этому проекту 

4 года назад
angp10llla
Андрей 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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