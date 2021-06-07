1. Grabber (две ячейки в таблице) данных с личного кабинета (необходима авторизация) на сайте 2. Сохранение данных в MySQL DB на нашем Хостинге. 3. Анализ данных и при увеличении определенных параметров отправка уведомления/sms ...
Скрины эмуляции шагомера на arduina по готовой схеме и коду
На этом сайте ( https://microkontroller.ru/arduino-projects/schetchik-shagov-shagomer-na-arduino-i-akselerometre/ ) проект шагомера, там написано всё, мне нужны просто скрины эмуляции по этому проекту
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