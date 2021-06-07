Разработать сервис интеграции Мойсклад с WB, Ozon и Яндекс-маркетом

Заказы имеют соответствующие статусы. У ВБ есть 3 статуса заказов «новый», «доставлен» и «возврат». При попадании заказа в МС он должен иметь соответствующий статус. При изменении статуса в ВБ, статус должен меняться и в МС. Заказы, имеющий статус «новый» после двух недель нахождения в данном статусе должны ежедневно перепроверяться на обновление статуса.

Товары в МС и ВБ имеют соответствующие баркоды. При добавлении нового товара в ВБ он так же отображается в МС с соответствующим баркодом

В МС должны быть учтены отгрузки, возвраты, входящие платежи и соответствовать таковым значениям в ВБ

При частичном возврате заказ корректируется. Заказ, имеющий более одной позиции, может быть возвращён частично. Это должно быть отображено в МС, с указанием, какие товары из заказы были возвращены, какие доставлены покупателю.

При создании заказа в комментариях к заказу должно отображаться, в какой город он отправлен и какие товары входят в данный заказ.

Остатки на складе в ВБ и МС должны совпадать.

В МС должны учитываться и отображаться как реальная цена заказа, так и комиссия ВБ по этому заказу.

Работать все в идеале должно под Windows Server, можно обсудить также и unix-системы.

Необходима панель управления с возможностью выбора склада, проекта и некоторых других данных, с которыми заказ будет передаваться в МС (обсуждается во время разработки)