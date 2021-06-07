Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су). В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением 1. От вас +- цена и сроки. 2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать. 3. ...
Разработать сервис интеграции Мойсклад с WB, Ozon и Яндекс-маркетом
Заказы имеют соответствующие статусы. У ВБ есть 3 статуса заказов «новый», «доставлен» и «возврат». При попадании заказа в МС он должен иметь соответствующий статус. При изменении статуса в ВБ, статус должен меняться и в МС. Заказы, имеющий статус «новый» после двух недель нахождения в данном статусе должны ежедневно перепроверяться на обновление статуса.
Товары в МС и ВБ имеют соответствующие баркоды. При добавлении нового товара в ВБ он так же отображается в МС с соответствующим баркодом
В МС должны быть учтены отгрузки, возвраты, входящие платежи и соответствовать таковым значениям в ВБ
При частичном возврате заказ корректируется. Заказ, имеющий более одной позиции, может быть возвращён частично. Это должно быть отображено в МС, с указанием, какие товары из заказы были возвращены, какие доставлены покупателю.
При создании заказа в комментариях к заказу должно отображаться, в какой город он отправлен и какие товары входят в данный заказ.
Остатки на складе в ВБ и МС должны совпадать.
В МС должны учитываться и отображаться как реальная цена заказа, так и комиссия ВБ по этому заказу.
Работать все в идеале должно под Windows Server, можно обсудить также и unix-системы.
Необходима панель управления с возможностью выбора склада, проекта и некоторых других данных, с которыми заказ будет передаваться в МС (обсуждается во время разработки)
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