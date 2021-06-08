С++, работа с сетями cMake WIN/OSx Бюджет 160$ Оплата по мере выполнения ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня Оставляйте телеграм, задача не сложная
Написать код для простого сетевого чата на Java
есть вебинар и по нему нужно написать программу. в видео все расписано, вам нужно лишь предоставить готовую работающую программу https://www.youtube.com/watch?v=pcIoZA2c-5k&t=910s срок выполнения 2 часа
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