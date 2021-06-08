Предоставить услуги разработчика 3 д дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок288 просмотров

Есть идея о создании персонализированных 3д видео серий для обучения

Клиент загружает фото, программа трансформирует человека в мультипликационного

героя и вставляет его в уже созданные ситуации. Один мультк (бэкграунд)

разные персонажи.

Нужно узнать, если возможность создать такую программу/ софт, которая могла бы такое делать?

На данном моменте ничего нет. Я тестирую идею.

4 года назад
moroz011
Илья 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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