Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су). В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением 1. От вас +- цена и сроки. 2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать. 3. ...
Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata
Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив
зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК).
Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.
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