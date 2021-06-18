Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata

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Завершен1 заявка721 просмотр

Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив

зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК).

Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.

4 года назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$35
10 дней
Escrow
Хороший специалист, без лишних вопросов, выполнил очень даже необычную задачу, заняться которой не каждый согласиться. Всегда на связи, соблюдает сроки (сдал на 2 дня раньше оговоренных сроков). Одним слово, однозначно рекомендую к сотрудничеству...
Хороший заказчик. Был почти всегда на связи. Приятно иметь дело

Заявки фрилансеров

Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад