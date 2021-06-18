Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata

Хороший специалист, без лишних вопросов, выполнил очень даже необычную задачу, заняться которой не каждый согласиться. Всегда на связи, соблюдает сроки (сдал на 2 дня раньше оговоренных сроков). Одним слово, однозначно рекомендую к сотрудничеству...