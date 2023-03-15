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  • Telegram Telethon script

    Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале 1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции ...

    Telethon
    Прикладное ПО8 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Доработать сайт (python, javascript)

    Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...

    JavascriptPythonMySQLLinuxUbuntuDjangoVue.jsGitЧат-ботПарсинг данныхTelethon
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Добавить в скрипт подключение прокси.

    $25

    Имею скрипт, который выполняет функции продвижения в телеграм. Работает на Telethon Нужно, при запуске скрипта добавить Выбор, подключить прокси да/нет Если да, скрипт должен сначала проверить прокси, после чего попытаться подключиться к аккаунту (важно, отсечь ...

    Telethon
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Выгрузка из телеграм-чата сообщений с числом реакций

    $10

    Нужен инструмент, чтобы выгрузить сообщения из собственного чата с информацией по числу реакций к каждому сообщению (в csv подойдет). Подсказывают, что это делается с помощью TDLib — Telegram Database Library. Возможно Telethon.

    Telethon
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Python-разработчика + Telethon + Telegram

    Заголовок: Ищем Python-разработчика со знанием Telethon для создания программы для искусственного создания активности в Telegram каналах. Описание проекта: Привет! Находимся в поиске опытного программиста Python, специализирующегося на работе с библиотекой Telethon для разработки  ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Боты в ТГ / Python / доработка проекта

    Нужен программист python telethon с ОПЫТОМ В ДАННОЙ СФЕРЕ который доделает софт, мы начали с другим человеком но он пропал.   Софт для накрутки реалистичных подписчиков в Телеграм каналы для личного пользования.  Реализована панель управления  ...

    PythonTelethon
    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Telegram bot

    Питон, дартНесколько модулей(несколько исполняемых файлов)Модуль инициализация:- загрузить бд sqlite из файла database.db- создать таблицы если таких нет, и добавить поля если таких нет.Таблицы:- config, id(primary key), name(string), value(string) значения: ...

    PythonSQLiteТелеграм ботTelethon
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Написать Telegram бота на python telethon

    $10

    Необходимо написать бота, способного:1. Через условную команду /add запрашивать номер телефона пользователя2. Отправлять код подтверждения по номеру телефона и принимать его от пользователя с проверкой на корректность, после чего входить в аккаунт пользоваться и сохранять ...

    PythonТелеграм ботTelethon
    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Задание: Доработать простейший echo userbot под Python 3 для Telegram

    $8

    Задание: Доработать простейший echo userbot под Python 3 для Telegram Задание полагаю, подойдет как начинающим программистом ботов Телеграм на Python3 (Pyrogram или Telethon) так и продвинутым программистам. Цена проекта - комиссия сайта = окончательная ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Универсальный echo userbot под Python 3 для Telegram

    $8

    Задание: Нужно доработать echo userbot под Python 3 для Telegram. Задание полагаю, подойдет как начинающим программистом ботов Телеграм на Python3 (Pyrogram или Telethon) так и продвинутым программистам. Цена проекта - комиссия сайта = окончательная ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • [PYTHON] Помочь доделать рассылку в тг

    Привет фрилансер, я сам тоже программист, создал код для рассылки сообщений пользователям в тг, но такая проблема, смотрел в telebot docs, что для того что бы отправить пользователю сообщение, он должен быть у тебя ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка скриптов для работы с ТГ

    [b][/b][b]Добрый день, необходимо срочно разработать скрипты для работы с ТГ. [/b][b]Стек: Django Rest Framework, Celery, Telethon[/b][b] [/b][b]Работу над проектом будут вести несколько разработчиков.[/b][b]Необходимо разработать скрипты в самые кратчайшие сроки.[/b][b] [/b][b]По поводу оплаты договоримся. После успешного выполненного задания рассмотрим ...

    PythonDjangoRESTTelethon
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Скрипт для получения сообщений из Telegram (Python, Telethon)

    Необходимо реализовать скрипт на Python (желательно с использованием Telethon) который будет: 1. Получать на вход список каналов и групп 2. Далее будет слушать переданные группы и чаты и при появлении новых сообщений в них печатать в консоль ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать python скрипт.

    $10

    Работа с Telethon client. На данный момент скрипт  открывает текстовый файл с аккаунтами на прочтение,  создает экземпляр класса TelegramClient и ожидает event'а от  телеграмма, после выполняет какую-то логику. Необходимо: доработать скрипт таким образом, чтобы в файл с ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Запустить готовый парсер на впс

    $10

    Есть готовый бесплатный инвайтер на Python (сообщество активно его использует, обычные юзеры, поэтому для прогера запустить его проблем не должно составить)(более 90 страниц обсуждения и тп.) Необходимо запустить на моем впс(доступы дам) Тема с ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata

    Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК). Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.

    Telethon
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Python – получает данные через Telethon и заносит их в GOOGLE DOCS

    Надо написать пайтон скрипт, который с помощью библиотеки Telethon будет получать данные в телеграмме, и заносить их в Google Docs с помощью [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fdocs%2Fapi%2Fquickstart%2Fpython]developers.google.com/doc...[/url] Описываю шаги, которые будет выполнять этот скрипт: 1. Получаем список участников группы по ссылке.  Всех добавляем ...

    PythonTelethon
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать API на питоне. 5 методов, интеграция с телеграм апи

    $12

    Нужно написать небольшое рест апи, которое будет на первоначальном этапе состоять из 5 методов.  Апи будет вызываться извне, затем дергать апи телеграм клиента и возвращать ответ обратно.  то есть надо знать telethon или аналоги. Судя по задаче ...

    PythonTelethon
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад