Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале 1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции ...
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- TelethonПрикладное ПО8 заявокОткрытмесяц назад
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт21 день назад
- $25
Имею скрипт, который выполняет функции продвижения в телеграм. Работает на Telethon Нужно, при запуске скрипта добавить Выбор, подключить прокси да/нет Если да, скрипт должен сначала проверить прокси, после чего попытаться подключиться к аккаунту (важно, отсечь ...TelethonВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Нужен инструмент, чтобы выгрузить сообщения из собственного чата с информацией по числу реакций к каждому сообщению (в csv подойдет). Подсказывают, что это делается с помощью TDLib — Telegram Database Library. Возможно Telethon.TelethonПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $110
нужно парсить каналы и чаты на telethonTelethonВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Заголовок: Ищем Python-разработчика со знанием Telethon для создания программы для искусственного создания активности в Telegram каналах. Описание проекта: Привет! Находимся в поиске опытного программиста Python, специализирующегося на работе с библиотекой Telethon для разработки ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужен программист python telethon с ОПЫТОМ В ДАННОЙ СФЕРЕ который доделает софт, мы начали с другим человеком но он пропал. Софт для накрутки реалистичных подписчиков в Телеграм каналы для личного пользования. Реализована панель управления ...Системное программирование6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть готовый код на python, код написан на основе библиотеки telethon. Требуется создать приложение под кодЗакрыт7 месяцев назад
Питон, дартНесколько модулей(несколько исполняемых файлов)Модуль инициализация:- загрузить бд sqlite из файла database.db- создать таблицы если таких нет, и добавить поля если таких нет.Таблицы:- config, id(primary key), name(string), value(string) значения: ...PythonSQLiteТелеграм ботTelethonПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $10
Необходимо написать бота, способного:1. Через условную команду /add запрашивать номер телефона пользователя2. Отправлять код подтверждения по номеру телефона и принимать его от пользователя с проверкой на корректность, после чего входить в аккаунт пользоваться и сохранять ...PythonТелеграм ботTelethonПрикладное ПО21 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $8
Задание: Доработать простейший echo userbot под Python 3 для Telegram Задание полагаю, подойдет как начинающим программистом ботов Телеграм на Python3 (Pyrogram или Telethon) так и продвинутым программистам. Цена проекта - комиссия сайта = окончательная ...Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
- $8
Задание: Нужно доработать echo userbot под Python 3 для Telegram. Задание полагаю, подойдет как начинающим программистом ботов Телеграм на Python3 (Pyrogram или Telethon) так и продвинутым программистам. Цена проекта - комиссия сайта = окончательная ...Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Привет фрилансер, я сам тоже программист, создал код для рассылки сообщений пользователям в тг, но такая проблема, смотрел в telebot docs, что для того что бы отправить пользователю сообщение, он должен быть у тебя ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрытгод назад
[b][/b][b]Добрый день, необходимо срочно разработать скрипты для работы с ТГ. [/b][b]Стек: Django Rest Framework, Celery, Telethon[/b][b] [/b][b]Работу над проектом будут вести несколько разработчиков.[/b][b]Необходимо разработать скрипты в самые кратчайшие сроки.[/b][b] [/b][b]По поводу оплаты договоримся. После успешного выполненного задания рассмотрим ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо реализовать скрипт на Python (желательно с использованием Telethon) который будет: 1. Получать на вход список каналов и групп 2. Далее будет слушать переданные группы и чаты и при появлении новых сообщений в них печатать в консоль ...Закрыт2 года назад
- $10
Работа с Telethon client. На данный момент скрипт открывает текстовый файл с аккаунтами на прочтение, создает экземпляр класса TelegramClient и ожидает event'а от телеграмма, после выполняет какую-то логику. Необходимо: доработать скрипт таким образом, чтобы в файл с ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Есть готовый бесплатный инвайтер на Python (сообщество активно его использует, обычные юзеры, поэтому для прогера запустить его проблем не должно составить)(более 90 страниц обсуждения и тп.) Необходимо запустить на моем впс(доступы дам) Тема с ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК). Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.TelethonПрикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо написать пайтон скрипт, который с помощью библиотеки Telethon будет получать данные в телеграмме, и заносить их в Google Docs с помощью [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fdocs%2Fapi%2Fquickstart%2Fpython]developers.google.com/doc...[/url] Описываю шаги, которые будет выполнять этот скрипт: 1. Получаем список участников группы по ссылке. Всех добавляем ...Закрыт3 года назад
- $12
Нужно написать небольшое рест апи, которое будет на первоначальном этапе состоять из 5 методов. Апи будет вызываться извне, затем дергать апи телеграм клиента и возвращать ответ обратно. то есть надо знать telethon или аналоги. Судя по задаче ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад