Telegram Telethon script

то вот тут мы знаем координаты и в ответ приходит шифр , это открытая информация в Яндекс картах , необходимо понять чем зашифрованы данные и как их расшифровать [36.069749,52.965937] Z08YdgFpT0cFQFtofXV3dHVhYA== [36.074872,52.971271] Z08YdgBlSEQGQFtofXV2cH9jbQ== [36.063875,52.953142] Z08YdgFjQEQPQFtofXV0cn5jbQ== ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале
1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции
2) Ставить надо по условиям на последние 5 постов
2.1) Нормальное количество реакций к глазикам это 4-8%, примерно в этом диапазоне нужно крутить реакции. Условно можно поставить setTimeout 1000, что-бы каждую минуту чекать сколько глаз, и доставлять реакции
2.2) На старые посты можно сделать чекинг раз в 5 мин
3) Будет несколько каналов, это надо учесть
4) Аккаунты скорее всего будут в формате tdata, но можно через эту либу переводить в .session для телетона github com/thedemons/opentele,
Т.е наша задача сделать илюзию того что люди смотрят посты, и им заходит контент
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