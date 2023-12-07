Telegram Telethon script

Прикладное ПООткрыт6 заявок104 просмотра
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Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале

1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции

2) Ставить надо по условиям на последние 5 постов

2.1) Нормальное количество реакций к глазикам это 4-8%, примерно в этом диапазоне нужно крутить реакции. Условно можно поставить setTimeout 1000, что-бы каждую минуту чекать сколько глаз, и доставлять реакции

2.2) На старые посты можно сделать чекинг раз в 5 мин

3) Будет несколько каналов, это надо учесть

4) Аккаунты скорее всего будут в формате tdata, но можно через эту либу переводить в .session для телетона github com/thedemons/opentele,

Т.е наша задача сделать илюзию того что люди смотрят посты, и им заходит контент

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