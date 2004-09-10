Прошивка attiny85

$50
Системное программированиеОткрыт1 заявка30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходима программа (hex) для контроллера attiny85. Преобразование входящих импульсов в wav файлы с sd карты. 1 короткий импульс - первый файл, 2 коротких импульса - второй файл, 3 коротких импульса - третий файл. Длинный (постоянный) импульс - четвёртый файл.

23 дня назад
Виктор
Россия
23 дня в сервисе
Был
15 дней назад
Заявки фрилансеров
Виталий
55 лет
год в сервисе
Был
день назад
15 дней назад