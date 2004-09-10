Написать на Python в Google Collab код

Є код по розпізнаванню жестів на відео, але виникає помикла(скріншот прикріпив). Потрібно вирішити і зробити завдання якщо щось було написано не так.
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Тема: Аналіз часових рядів
Економічний ріст країн
Рекомандації чи датасети, які можна використати:
Наприклад: The IMF World Economic Outlook Data
Аналіз часових рядів:
Для аналізу часових рядів необхідно виконати такі кроки:
Збір даних: першим кроком є ??збір даних, які ви хочете проаналізувати. Дані можуть бути зібрані з різних джерел, таких як бази даних, веб-сайти або сенсори.
Візуальний аналіз: після збору даних необхідно провести їх візуальний аналіз. Це допоможе вам отримати загальне уявлення про дані та виявити будь-які можливі закономірності.
Формальний аналіз: після візуального аналізу можна приступити до формального аналізу. Це може включати в себе такі завдання, як перевірка на стаціонарність, виявлення тренду та сезонності, а також дослідження залежності між змінними.
Прогнозування: якщо метою аналізу є прогнозування майбутніх значень часового ряду, то необхідно використовувати відповідний метод прогнозування.
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