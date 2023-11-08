Бэкэнд для вызова Midjourney по API

Системное программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Привет! Ищем бэкэнд-разработчика на фриланс. Что нам нужно: сделать бэкэнд для вызова Midjourney по API Стоимость работы и срок выполнения: обсуждаемо.

месяц назад
Anna_Dragon
Анна 
32 годаТурция
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад