Создание rpm пакета из exe файла.

Системное программированиеОткрыт1 заявка15 просмотров
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Есть мессенджер, там exe файл и требуется создать для линукс системы rpm пакет.

14 дней назад
Дмитрий
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Георгий
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14 дней назад