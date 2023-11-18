Интересует бот для ответов на отзывы в ЛК WB

$3000
Системное программированиеОткрыт9 заявок76 просмотров
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Нужен бот для ответов на отзывы 5 звезд в личном кабинете wildberries
19 дней назад
Леся
43 годаРоссия
год в сервисе
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18 дней назад
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