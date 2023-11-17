Яндекс карты

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Системное программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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то вот тут мы знаем координаты и в ответ приходит шифр , это открытая информация в Яндекс картах , необходимо понять чем зашифрованы данные и как их расшифровать
[36.069749,52.965937]  Z08YdgFpT0cFQFtofXV3dHVhYA==
[36.074872,52.971271]  Z08YdgBlSEQGQFtofXV2cH9jbQ==
[36.063875,52.953142]  Z08YdgFjQEQPQFtofXV0cn5jbQ==
[36.068431,52.964147]   Z08YdgFoTkwBQFtofXV3dXhrZQ==

14 дней назад
valeriy_stepanov
Россия
4 года в сервисе
Был
7 часов назад