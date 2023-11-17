Яндекс карты

то вот тут мы знаем координаты и в ответ приходит шифр , это открытая информация в Яндекс картах , необходимо понять чем зашифрованы данные и как их расшифровать

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