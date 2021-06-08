С++, работа с сетями cMake WIN/OSx

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1759 просмотров

С++, работа с сетями cMake WIN/OSx

Бюджет 160$ Оплата по мере выполнения

ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня

Оставляйте телеграм, задача не сложная

4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Павел
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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