Индикатор для платформы MT4

Пожалуйста, помогите перевести в код идею индикатора зиг-заг.

Настройки:

Толщина линий Sell и Buy

Цвет Sell линии

Цвет Buy линии

Отображение по тайм фреймам

Установка даты начала работы индикатора (история)

Толщина линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin

Длина линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin

Цвет линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin

Включить/выключить алерт ExMin и ExMax

Переменные:

ExMax - Эстремум Max

ExMin - Эстремум Min

Min - минимум после ExMax

Max - максимум после ExMin

1\2 ExMin-ExMax - середина прохода цены от ExMin до ExMax

1\2 ExMax-ExMin - середина прохода цены от ExMax до ExMin

Индикатор:

Если ExMax-ExMin красная линия

Если ExMin-ExMax синяя линия

Если ExMax

Если ExMin>Low Bar0, значит Low Bar0==ExMin //обновление ExMin. Max-ExMin или ExMax-ExMin красная линия//

Если размер тела BarExMax

Если размер тела BarExMin

Если после ExMin появляется Max, значит рисуется линия на уровне 1\2 ExMax-ExMin

Если после ExMax появляется Min, значит рисуется линия на уровне 1\2 ExMin-ExMax

Линии Зиг-зага дорисовываются по факту появления:

ExMax

ExMin

Min

Max

1\2 ExMin-ExMax

1\2 ExMax-ExMin

Заранее благодарю!