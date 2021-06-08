Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су). В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением 1. От вас +- цена и сроки. 2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать. 3. ...
Индикатор для платформы MT4
Пожалуйста, помогите перевести в код идею индикатора зиг-заг.
Настройки:
Толщина линий Sell и Buy
Цвет Sell линии
Цвет Buy линии
Отображение по тайм фреймам
Установка даты начала работы индикатора (история)
Толщина линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin
Длина линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin
Цвет линии 1\2 ExMin-ExMax и ExMax-ExMin
Включить/выключить алерт ExMin и ExMax
Переменные:
ExMax - Эстремум Max
ExMin - Эстремум Min
Min - минимум после ExMax
Max - максимум после ExMin
1\2 ExMin-ExMax - середина прохода цены от ExMin до ExMax
1\2 ExMax-ExMin - середина прохода цены от ExMax до ExMin
Индикатор:
Если ExMax-ExMin красная линия
Если ExMin-ExMax синяя линия
Если ExMax
Если ExMin>Low Bar0, значит Low Bar0==ExMin //обновление ExMin. Max-ExMin или ExMax-ExMin красная линия//
Если размер тела BarExMax
Если размер тела BarExMin
Если после ExMin появляется Max, значит рисуется линия на уровне 1\2 ExMax-ExMin
Если после ExMax появляется Min, значит рисуется линия на уровне 1\2 ExMin-ExMax
Линии Зиг-зага дорисовываются по факту появления:
ExMax
ExMin
Min
Max
1\2 ExMin-ExMax
1\2 ExMax-ExMin
Заранее благодарю!
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