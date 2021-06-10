Разработка АИС в С# с подключением БД SQL management studio

Нужно создать программу в C#, что бы программа могла связываться с подключенной БД, и вносить в неё новые данные. Так же отображение информации с БД на самих формах с помощью DataGridView. Формы уже созданы, дизайн кое какой накинут + сделать авторизацию. Что бы было готово до 11 числа