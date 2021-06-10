Разработка АИС в С# с подключением БД SQL management studio

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки639 просмотров

Нужно создать программу в C#, что бы программа могла связываться с подключенной БД, и вносить в неё новые данные. Так же отображение информации с БД на самих формах с помощью DataGridView. Формы уже созданы, дизайн кое какой накинут + сделать авторизацию. Что бы было готово до 11 числа 

SQL
4 года назад
ryahcnekok
Николай 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$40
2 дня
Escrow
Сделано всё очень хорошо и в крайние сроки. Очень ответственно подошёл к делу, сделано всё на высшем уровне. С ответами не медлил, рекомендую.
Было приятно сотрудничать с заказчиком. Отзывчивый, четко объяснил, что нужно сделать. С ответами не медлил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Николай
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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