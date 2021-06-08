Создание партнерской программы на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1017 просмотров

Для онлайн-сервиса нужно создать партнерскую программу, чтобы другие пользователи могли приглашать рефералов, чтобы у партнеров была некая статистика, подобие кабинета. Примеры могу скинуть в ЛС.

Желательно реализовать функцию без использования сторонних сервисов, типа e-autopay.

Детали будут обсуждаться в ЛС.

P.S. Цену указали ориентировочную, предлагайте свою.

4 года назад
skirk
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад