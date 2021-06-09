Нужен человек который в состоянии написать сканер или бот с помощью которого будут проставляться ставки в букмейкерских конторах. Решение на подобии https://vk.com/billionaire_arbitrage .

Так же под все это дело, нужны парсинги коэфициэнтов букмейкерских контор, бк конторы постоянно борятся с парсингом, ставят новую защиту, все это нужно контролировать.

Внутри сканера должны быть встроенные браузеры с возможностью подменять данные кумпьютера(юсер агент, прокси, гео, кол-во оперативной памяти, разрешение экрана и так далее)

ТЗ - гораздо глубже и сложнее чем то что выше написанное, за подробностями в ЛС или на почту. Программисты которые выполняют свои заказы вечность, или псевдо-программисты прошу проходить мимо. Проект серьезный, с серьезными вложениями, строгий контроль потраченных средств, своевременные сроки выполнения тз с учетом человеческого фактора и определенных нюансов. Нужен один или несколько человек, которые будут полностью заинтересованы в результате. Программисты должны быть свободны для выполнения задач, без посторонних проектов или с высокой вовлеченностью.