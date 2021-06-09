Настроить конфигуратор в Odoo

Нам нужен разработчик, который настроит в odoo конфигуратор выдачи прав доступа. Сейчас много времени уходит на то чтобы

разобраться в настройках. Нам нужно создать выдачу ролей (новый объект), и

чтобы роли были подвязаны к группам и правам доступа (возможность добавлять не

только группы, но и отдельные права доступа).