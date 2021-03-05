Нам нужен разработчик, который настроит в odoo конфигуратор выдачи прав доступа. Сейчас много времени уходит на то чтобы разобраться в настройках. Нам нужно создать выдачу ролей (новый объект), и чтобы роли были подвязаны к группам и правам ...