dilyakz93

Диляра dilyakz93

 
30 летКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить конфигуратор в Odoo

    Нам нужен разработчик, который настроит в odoo конфигуратор выдачи прав доступа. Сейчас много времени уходит на то чтобы разобраться в настройках. Нам нужно создать выдачу ролей (новый объект), и чтобы роли были подвязаны к группам и правам ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать odoo модуль

    Мы ищем pythonразработчика, имеющего опыт сodoo. Нам нужно для Odoo 13 доработать модуль «Budget Management» добавив новые формы и связав с основным функционалом.  Нужно будет настроить интеграцию с текущим модулем «Purchase».

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать софт на Android

    Нам надо доработать софт, сделанный на андроиде. https://codeberg.org/Freeyourgadget/Gadgetbridge Надо добавить 3 вещи: 1.  Конфигуратор сервера, чтобы можно было добавлять/менять url серверов, базы данных и т.д. 2.  Конфигуратор передачи данных через xml rpc. Чтобы можно ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Технический писатель

    Нам нужен технический писатель с опытом в IT. Необходимо привести в подобающий вид тексты концепций и стратегий, которые у нас есть в наличии, «склеить» тексты по смыслу, т.е. плавные переходы между текстами, взятыми из разных источников. Вкратце, ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация в power BI

    Нам нужно сделать визуализацию информации в dashboards на Power BI. Первое - преобразовать фин.модель. Детали при обсуждении.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать софт на андроиде

    Нам надо доработать софт, сделанный на андроиде. https://codeberg.org/Freeyourgadget/GadgetbridgeНадо добавить 3 вещи: 1. Конфигуратор сервера, чтобы можно было добавлять/менять url серверов, базы данных и т.д. 2. Конфигуратор передачи данных через xml rpc. Чтобы можно было получать ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать парсеры

    $10

    Мы ищем парсеров для работы как по API, так и парсинга сайтов напрямую. Данные следует хранить в MongoDB (но другие форматы будут тоже нужны). Какие данные нужно вытаскивать сообщим позже, во время переговоров.

    Парсинг сайтаMongoDB
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка плагина для Navisworks

    $30

    Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад