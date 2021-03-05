Нам нужен разработчик, который настроит в odoo конфигуратор выдачи прав доступа. Сейчас много времени уходит на то чтобы разобраться в настройках. Нам нужно создать выдачу ролей (новый объект), и чтобы роли были подвязаны к группам и правам ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Мы ищем pythonразработчика, имеющего опыт сodoo. Нам нужно для Odoo 13 доработать модуль «Budget Management» добавив новые формы и связав с основным функционалом. Нужно будет настроить интеграцию с текущим модулем «Purchase».Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нам надо доработать софт, сделанный на андроиде. https://codeberg.org/Freeyourgadget/Gadgetbridge Надо добавить 3 вещи: 1. Конфигуратор сервера, чтобы можно было добавлять/менять url серверов, базы данных и т.д. 2. Конфигуратор передачи данных через xml rpc. Чтобы можно ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нам нужен технический писатель с опытом в IT. Необходимо привести в подобающий вид тексты концепций и стратегий, которые у нас есть в наличии, «склеить» тексты по смыслу, т.е. плавные переходы между текстами, взятыми из разных источников. Вкратце, ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт3 года назад
Нам нужно сделать визуализацию информации в dashboards на Power BI. Первое - преобразовать фин.модель. Детали при обсуждении.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нам надо доработать софт, сделанный на андроиде. https://codeberg.org/Freeyourgadget/GadgetbridgeНадо добавить 3 вещи: 1. Конфигуратор сервера, чтобы можно было добавлять/менять url серверов, базы данных и т.д. 2. Конфигуратор передачи данных через xml rpc. Чтобы можно было получать ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Мы ищем парсеров для работы как по API, так и парсинга сайтов напрямую. Данные следует хранить в MongoDB (но другие форматы будут тоже нужны). Какие данные нужно вытаскивать сообщим позже, во время переговоров.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад