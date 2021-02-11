Разработка плагина для Navisworks

Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам необходимо разработать целый ряд плагинов, от данного проекта будет зависеть дальнейшее сотрудничество