Написать API Сбербанка для АМО СРМ

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки517 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка и настройка API для сбербанка.

Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.

3 года назад
kozyrev
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется сделать парсер/скрипт

    Необходимо сделать парсер или скрипт, который бы автоматически регистрировал аккаунты на 150-200 нужных сайтах и в профилях этих аккаунтов прописывал нужные мне ссылки. Бюджет работы можете сами огласить.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен React Node.js разработчик на доработку мессенджера

    Здравствуйте! Необходим Node.js, Electron, React разработчик на проект. На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web). В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (десктоп, веб-клиент). Над проектом на данный момент работает 4 разработчика (Node.js, Python). По всем вопросам ...

    React
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приложение

    Написать приложение для психодиагностического тестирования. Необходимо расписать алгоритм приложение, граф системы. Так же написать описание алгоритма, то есть расписать подробно основные принципы по которым построена оболочка, расписать структуру программы. Расписать программное обеспечение алгоритмов, по блокам. Пример ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка

    $4000

    Необходимо разработать сервис загрузки и обработки больших отчетов данных. Rest сервис с единственным методом который принимает файл с данными. Формат файла на ваш выбор. Файл может содержать порядка 50 000 строк. Загрузка должна быть синхронной, пользователь должен дождаться ответа от сервиса. Полученные ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать и настроить telegram бота

    Нужно создать телеграм бота для прохождения обучающих программ:  Основные функции:  Отправка видео для просмотра. Получение обратной связи от пользователя: аудио и в текстовом формате.  Получение обратной связи от клиента, опросы. Авторизация пользователя через номер телефона.

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение для управлением аккаунтами в видео-сетях:Likee, TikTok, Vk

    $1500

    Боты должны уметь: подписываться, лайкать, репостить, комментировать, отправлять сообщения в лс. Смотреть видео, комментировать видео по тегу. Выкладывать видео. Платформы: VK, TIKTOK, LIKEE Это MVP. Конечный план: https://miro.com/app/board/o9J_klh7Q48=/

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать микросервис Java+SpringBoot

    $1000

    Сделать микросервис Java+SpringBoot Есть пеймент провайдер и нужно сделать для него микросервис + API подружить с шиной.. Более подробное ТЗ потенциальному исполнителю

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Telegram бот для подсчета калорий

    Требуется бот для telegram для учета дневной нормы ккалорий. Пользователь вводит в бот свои данные, по ним рассчитывается рекомендуемая норма ккалорий, при желании пользователь ее может сменить. Пользователь может вводить потраченные за день калории, ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать CTI-приложение

    Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС. Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль клиента для ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Пофиксить парсер на VPS (парсер написанный на Node.js)

    Есть парсинговая система из нескольких парсеров (сами процессы парсинга между собой не связаны, сравнивается только результат их работы). Задача следующая: На данный момент времени один из парсерсеров написанный на Node js перестал работать, так как всю ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад