Написать приложение для психодиагностического тестирования.

Необходимо расписать алгоритм приложение, граф системы.

Так же написать описание алгоритма, то есть расписать подробно основные принципы по которым построена оболочка, расписать

структуру программы.

Расписать программное обеспечение алгоритмов, по блокам.

Пример всего выше перечисленного могу выслать, есть пример похоже приложения написанный на делфи. Пример внешнего вида тоже могу

выслать.

Разрабатываемая психодиагностическая система должна включать в себя следующие функциональные возможности:

– простой и понятный дизайн тестового окна ( но оно должно быть симпатичным и не совсем

обычным );

– механизм подсказок;

– хранение информации о респондентах;

– хранение результатов тестирования;

– хранение информации о количестве пройденных тестов респондентом;

– просмотр результатов тестирования;

– хранение списка тестов, респондентов и библиотек;

– добавление, редактирование, удаление тестов, библиотек, а также

респондентов из списков;

– сравнение результатов тестирования отдельных респондентов;

– экспорт данных во внешние форматы XML, HTML для интеграции с другим ПО или использования данных в специализированных

программах с дополнительными возможностями оформления, представления и анализа;

– защита просмотра, изменения и использования тестов.

- должно быть окно для респондента и окно для психолога;

- окно для психолога должно быть под паролём чтобы респондент не мог туда зайти.

- возможность: добавление тестов, всего можно добавить 4 теста (Кеттела, Пальмира, Филлипса, Равена).