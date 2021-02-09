Разработка

$4000
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок988 просмотров
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Необходимо разработать сервис загрузки и обработки больших

отчетов данных. Rest сервис с единственным

методом который принимает файл с данными.

Формат файла на ваш выбор. Файл может

содержать порядка 50 000 строк. Загрузка

должна быть синхронной, пользователь

должен дождаться ответа от сервиса.

Полученные данные сервис должен сохранить

в базу. Требования к сервису: операция

должна быть максимально быстрой. На

сервис предполагается нагрузка. Интерфейс

загрузки сделать минималистичным.

На беке java, на фронте react.

Необходимо опубликовать в сети работающий вариант программы.

3 года назад
guest_16128864740776
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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