В digital-агентство ищем blockchain разработчиков, для разработки смарт-контрактов на Ethereum, TRON. Наша специализация разработка блокчейн решений для клиентов со всего мира. Работа предполагается проектная, однако, длительные перерывы между проектами отсутствует. Имеется очередь из клиентов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик на java CUBA Studio для интеграции дизайна в интерфейс декстопного приложения
- Похожие заказы
- $2000Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
В команду из 3-х человек ищем разработчика Yii с опытом работы с этим Framework. Проекту больше года, команда не сменилась и мы динамично растем. Ищем человека на полный день, важно чтобы вы были в обговоренное время на ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $400
Необходимо написать программу ( exe для Windows ) для загрузки прошивок в ESP32 Программа должна иметь инсталлер для установки на чистую клиентскую машину всех необходимых драйверов и библиотек. Программа должна сама автоматически определять порт на котором висит ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Нужен программист, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в спорте, используя 1xbet, betwinner Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в точности по ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен шаблон для имитаций действий пользователей. Бот должен уметь: - Переход по ссылке с социальной сети вк - Переход в метрике не определялся как робот - Проводил на сайте от 2 до 5 минут - Имитировать действия пользователя - выделять текст, кликать по ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен человек который поможет написать данного бота в вк в python. Я сказал subline text, python. Научился делать бота который отвечал бы на сообщения и все. Я хочу написать бота который поэтапно бы открывал функционал по достижению ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется реализовать полную синхронизацию всех ордеров между двумя аккаунтами на бирже Binance. То есть сделать так, чтобы при любой изменении на одном аккаунте ровно такие же изменения происходили на втором (новые ордера, изменение текущих ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Оплата 800 рублей Вариант задания: Добавить ограничение числа просмотров заметки. Добавить атрибут заметки типа int — счётчик разрешённого числа просмотров. При каждом открытии заметки в окне редактирования счётчик уменьшается на 1. Когда счётчик достигает 0, заметка ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Расширение chrome для ВКонтакте. Возле каждого диалога будет точка/кнопка. Когда я на неё нажимаю у меня высвечивается 3 цвета красный оранжевый и зеленый. При нажатии на любой из цветов, диалог с человеком, возле которого была ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад