Написать программу для рассылки приглашений в вайбере, на вступление в сообщество
Реализовать синхронизацию двух аккаунтов бирж с помощью Websocket API
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Добрый день!
Требуется реализовать полную синхронизацию всех ордеров между двумя аккаунтами на бирже Binance. То есть сделать так, чтобы при любой изменении на одном аккаунте ровно такие же изменения происходили на втором (новые ордера, изменение текущих ордеров, закрытие ордеров). Необходимо воспользоваться официальным Binance Websocket API, потому что синхронизация должна быть почти мгновенной (с точностью до частоты сокетов).
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