Разработать ПО, реализующее технологию VPN с бондингом каналов

Прикладное ПОЗакрытнет заявок558 просмотров
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Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, работающую на Raspberry (позднее - на смартфонах и на desktop-ах) и серверную часть, осуществляющую сшивание каналов.

Подробнее - после первичного обсуждения.

3 года назад
TeleRace
Дмитрий 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад