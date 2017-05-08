Разработать ПО, реализующее технологию VPN с бондингом каналов

Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, работающую на Raspberry (позднее - на смартфонах и на desktop-ах) и серверную часть, осуществляющую сшивание каналов.

Подробнее - после первичного обсуждения.