Необходимо внедрять свой js на сайт и отправлять запрос от имени сайта
Разработать ПО, реализующее технологию VPN с бондингом каналов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, работающую на Raspberry (позднее - на смартфонах и на desktop-ах) и серверную часть, осуществляющую сшивание каналов.
Подробнее - после первичного обсуждения.
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