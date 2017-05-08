Парсинг сайта на C# .Net Core

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки554 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго здравия. Нужно получать данные с сайта https://гибдд.рф/check/driver#

Цель автоматизация проверки водительского удостоверения.

Пожалуйста к цене не забывайте добавлять сроки. 

Спасибо.

Парсинг сайта
3 года назад
torov
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Реализация машины Тьюринга на Java

    Добрый день, задача - реализовать машину Тьюринга на java. Она должна четко соответствовать тз, спецификации, прототипам экранных форм, сценариям. Спасибо. Проект нужно сделать в течение 10 дней.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Многоуровневые спецификации для производства в excel / php или др.

    Добрый день! Суть вопроса: Необходима визуализация в табличном виде (желательно в экселе или чтобы можно было экспортировать в эксель) - "развернутого" дерева многоуровневых "родительско-дочерних" элементов с калькуляцией стоимости каждого элемента. Это нужно для отображения и подсчета ...

    PHP
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дэшборд для визуализации боевой статистики для пошаговой РПГ

    $150

    Нужно сделать дэшборд для визуализации боевой статистики для пошаговой РПГ. Формат данных полностью контролируется нами, данные в .csv. Инструмент будет в первую очередь применяться для целей игрового баланса. Похоже будет на https://warcraftlogs.com - summary, damage done, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Формула excel число прописью

    Необходимо создать формулу, чтобы в поле, которое отмечено зеленым автоматически вписывалось число прописью Поля которые отмечены красным, необходимо закрыть для редактирования

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Facebook Server Side API (Conversions API)

    Нужен человек, который сможет написать программу для реализации следующей функции, описанной в документе Facebook. Вот ссылка на документацию [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fmarketing-api%2Fconversions-api%2F%3Flocale%3Dru_RU]https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/?locale=ru_RU[/url] Логика работы данной программы следующая: Программа шлёт запросы в Фейсбук с нужной инфой о пользователе который ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подредактировать проект Microsoft Visual Basic

    Нужно подкорректировать проект Visual Basic, ктоторый перестал работать после того как обновился сайт goaloo, то есть по сути это просто парсер! Конечно там ничего сложно нету, но всё же нужен человек то немного подредактирует! PS ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать бота для Discord сервера

    Здравствуйте. Необходимо написать Discord бота индивидуально под наш сервер, без перепродаж другим лицам и дальнейшей технической поддержкой и улучшении его работы, в дальнейшем по нашим тех заданиям. [u]Краткий функционал:[/u] [list][*]Команды в чате или по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад