Facebook Server Side API (Conversions API)

Нужен человек, который сможет написать программу для реализации следующей функции, описанной в документе Facebook. Вот ссылка на документацию https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/?locale=ru_RU

Логика работы данной программы следующая:

Программа шлёт запросы в Фейсбук с нужной инфой о пользователе который посетил мой сайт, это нужно для более точной оптимизации рекламы. С моего сайта всю нужную информацию о пользователе программа собирает скриптом( ip, ua + куки которые создаёт скрипт фейсбука). В админке этой программы я вручную вбиваю недостающую информацию для отправки( id, токены, тип события для отправки). В бд этой программы хранится вся эта информация для каждого пользователя посетившего сайт, и когда программа получает запрос о том, какой из пользователей совершил ценное действие - шлёт в фейсбук.

Бюджет обсуждаем.