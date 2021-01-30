Facebook Server Side API (Conversions API)

Необходима помощь в настройке electron-builder и правильное конфигурирование сертификатов . Также нужно настроить скрипт naturalization macos.Работа должна выполняться на удаленной машине .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет написать программу для реализации следующей функции, описанной в документе Facebook. Вот ссылка на документацию https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/?locale=ru_RU
Логика работы данной программы следующая:
Программа шлёт запросы в Фейсбук с нужной инфой о пользователе который посетил мой сайт, это нужно для более точной оптимизации рекламы. С моего сайта всю нужную информацию о пользователе программа собирает скриптом( ip, ua + куки которые создаёт скрипт фейсбука). В админке этой программы я вручную вбиваю недостающую информацию для отправки( id, токены, тип события для отправки). В бд этой программы хранится вся эта информация для каждого пользователя посетившего сайт, и когда программа получает запрос о том, какой из пользователей совершил ценное действие - шлёт в фейсбук.
Бюджет обсуждаем.
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