Написать LISP файл для AutoCAD

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Добрый день. Нужно написать лисп файл для автокада который будет автоматически размещать видовые экраны на листе и подбирать для них масштаб в зависимости от размеров рамки в модели.

3 года назад
Zinch_13
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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