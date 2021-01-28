Написать LISP файл для AutoCAD

Необходима помощь в настройке electron-builder и правильное конфигурирование сертификатов . Также нужно настроить скрипт naturalization macos.Работа должна выполняться на удаленной машине .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно написать лисп файл для автокада который будет автоматически размещать видовые экраны на листе и подбирать для них масштаб в зависимости от размеров рамки в модели.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1600
Бот парсит сообщения из Телеграма и открывает позицию на Бинанс Фьючерсах. ТЗ https://teletype.in/@tradebinance/tz Только если вы уверены в своих силах и уже был опыт разработки ботов под Binance Futures. В отклике опишите свой опыт в разработки подобного. Срок 30 ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим простенький софт для ПК под Windows написанный на DELPHI Программа - Математический тренажер по умножению и делению. В каждом варианте по 12 примеров. Есть такая готовая программа, нужно сделать похожую. Образец будущей программы смотрите в прикрепленных файлах Жду ваших предложений, ...Завершен3 года назад
Доброго времени суток. Необходима скрипт или программа для ПК под Windows, задача: - запускается при включении компьютера - при подключении флешки спрашивает имя папки куда будут копироваться файлы (заранее прописан общий путь типа для хранения, если папки ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток. Необходим скетч, для микроконтроллера, со следующим алгоритмом: включение каждые 20 минут, измерение 10 секунд, если полученное значение от датчика (терморезистора) выше максимально заданного, то короткое на контактах 3 раза. Контроллер по ссылке https://www.aliexpress.com/item/32584084654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e8e4c4dyepFdI Детали в переписке.Завершен3 года назад
Компания Interexy находится в поиске специалиста, который более чем круто владеет "Экселем" в виде Google Sheets. Зачем? - Нам нужно оформить CRM системы компании в Google Sheets, систематизировать их, оптимизировать, привести к единому стандарту.Текущая проблема - Сейчас ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый вечер. Есть готовая лабораторная работа, нужно исправить пару ошибок и скопировать лабу. Предлагайте цену, желательно сделать до обеда 28.01Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Мы создаём приложение на VUE по прототипу. Есть команда опытных бэк-енд разработчиков (Laravel) и нужно усилить существующую команду фронтенда. Сейчас мы работаем над созданием UI-кита и твоя задача заключается в сборке отдельных микросервисов. Детальнее покажем и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется в кратчайшие сроки написать декстопную программу для работы с браузером [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Selenium] Selenium[/url] (либо подобным с минимальным потреблением ресурсов системы) для выполнения нескольких шагов на html странице. Подробности в переписке. C#, pythonПрикладное ПО8 заявокЗакрыт3 года назад
Добавить в телеграмм боте надписьЗавершен3 года назад