Создать юзабельную СRM в Google Sheets

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Компания Interexy находится в поиске специалиста, который более чем круто владеет "Экселем" в виде Google Sheets. Зачем? - Нам нужно оформить CRM системы компании в Google Sheets, систематизировать их, оптимизировать, привести к единому стандарту.Текущая проблема - Сейчас CRM системы в компании сделаны очень плохо, не структурированы, не отображают данные, которые необходимы.Примерные задачи -1)сделать с нуля удобную Projects CRM для учета и отображения расходов и доходов на каждом проекте компании.2)привести в юзабельный вид (с возможностью просмотра аналитики) Finance CRM - с расходами и доходами компанииДля нас важен:1)Опыт работы с CRM-системами2)Аналитические способности, умение структурировать информацию3)Опыт работы с google sheetsОплата - почасовая (по трекеру времени)Загрузка - несколько часов в деньБудем рады сотрудничеству!

3 года назад
arina_protasenia
Арина 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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