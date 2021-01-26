Бот рабочий.Написан на питоне.Нужно изменить способ подтверждения для ордеров.Что бы бот не ждал ответов от биржи.А по факту если цена пересекла уровень ордера бот считает ордер исполненым.Если изменение будет рабочим то нужно так же изменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать чат бота для автоворонки в сервисе salebot точку ру
Краткое ТЗ:
Автоворонка будет работать в ватсап.
Ниша: ремонт квартир.
После приземления на посадочную страницу и при клике на кнопку ватсап, пользователю нужно отправлять серию из 10 сообщений с ссылкой на сайт на разные подготовленные страницы с видео. (Контент в производстве).
Интервал между отправками сообщений - 1 день.
Интеграция с амо срм, и по воронке видно сколько людей какую единицу контента потребили, кто отписался, а кто оставил заявку с какого этапа. Других интеграций не надо.
Оставляйте свои заявки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, с примерами кейсов!
Сроки обсудим.
Кандидату с кейсами более подробно покажу задачу при созвоне через zoom.
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