Собрать чат бота для автоворонки в сервисе salebot

$70
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки1834 просмотра
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Требуется собрать чат бота для автоворонки в сервисе salebot точку ру

Краткое ТЗ:

Автоворонка будет работать в ватсап.

Ниша: ремонт квартир.

После приземления на посадочную страницу и при клике на кнопку ватсап, пользователю нужно отправлять серию из 10 сообщений с ссылкой на сайт на разные подготовленные страницы с видео. (Контент в производстве).

Интервал между отправками сообщений - 1 день.

Интеграция с амо срм, и по воронке видно сколько людей какую единицу контента потребили, кто отписался, а кто оставил заявку с какого этапа. Других интеграций не надо.

Оставляйте свои заявки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, с примерами кейсов!

Сроки обсудим.

Кандидату с кейсами более подробно покажу задачу при созвоне через zoom.

3 года назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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