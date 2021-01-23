Торговый бот для биржи ByBit

Есть торговый бот для биржи Deribit, требуется переделать его под биржу Bybit под ее реал и тест сеть, без торговой стратегии, только запуск, подключение к бирже по ключам, получение баланса кошельков, получение времени, получение списка актуальных пар, и выполнение простых запросов ,как удаление ордеров, выставление лимитных и стоп и тп ордеров. Или по аналогии с ботом для Дерибит там все основные функции работают ,кроме удаленной стратегии. Бот написан на C#.