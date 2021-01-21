Написать парсер

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок686 просмотров
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Здравствуйте, мне нужен парсер . Бот в телеграмме  ТЗБот должен уметь :

  • По заданному логину аккаунта  в Инстаграмме собрать отметки на фотографиях в этом аккаунте и выдать мне файл с готовыми логинами в текстовом виде .
  • Проходить чекпоинты при логине. Пояснение: для сбора понадобится аккаунт, под которым нужно зайти в соцсеть. Иначе Инстаграм не даст скроллить записи на странице и, следовательно, спарсить их.
  • Отфильтровать файл с готовыми логинами по количеству подписчиков
  • Из готового файла с логинами достать email , если он есть на странице
Жду ваше предложение по цене и времени.Рассматриваю предложения даже если вы можете выполнить только первые два пункта.  
3 года назад
guest_1611310123288
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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