Пакетная склейка видеороликов с заливкой на сервис с плеером

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки490 просмотров
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1. импорт базы с ФИО, адресами и тд (эксель)

2. генерация персонализированных роликов (автоматическая склейка из заготовленных ?ffmpeg)

3. экспорт результатов (заливка на обменник с плеером + экспорт в ЦСВ данных по персональным видео

Пояснения.

Записаны 3300 обращений (Уважаемый %Имярек%, поздравляем вас...)

И общее тело поздравления (С Новым Годом, здоровья, счастья и тд.)

+ Есть база клиентов которых нужно поздравить.

На выходе нужно получить файл где каждому клиенту сопоставлена уникальная ссылка для просмотра персонализированного поздравления (и соответственно ролики залитые туда где их можно просмотреть по уникальной ссылке).

+ Скрипты которые использовались для этого (возможно нужно будет повторять периодически).

В заявке просьба указать чем планируете пользоваться для склейки и язык для остального и предложения платформ для размещения роликов и склейки (на домашнем компьютере это не лучшая идея).

3 года назад
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
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