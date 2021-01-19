Написать программу калькулятор-программист на Python

День добрый, требуется человек для создания скрипта, писать нужно на С++, плюсом будут знания по [b]Direct3D9. Нужен человек не на разовый заказ, а кому интересно долгосрочное сотрудничество.[/b]
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Программа выполняет основные арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление) и перевод результата вычислений в произвольную систему счисления (от 2 до 16). К полученному результату вычислений можно применять те же действия неограниченное количество раз по желанию пользователя (как в стандартном калькуляторе Windows). Исходные операнды также могут быть представлены в разных системах счисления, как и результат операции.
Важно! Чтобы в процессе можно было менять систему счисления и дальше продолжать работу. Чтобы это применялось к результату или просто во время ввода значений. Внешний вид простенький. Добавлять комментарии!
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