Работа на C# – доработка существующего приложения

Кнопочный бот с функцией добавления и вывода информации. Отдельная кнопка faq с выводом текста (справочная инфа, инструкция пользователя). Каждая функция (поиск/ добавление) выдаёт форму для заполнения пользователем, после чего бот обращается к внешней базе данных. База данных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы – доработка готового продукта, более конкретно – создание форка готового биткойн кошелька www.wasabiwallet.io/. Его исходный код открыт, github.com/zkSNACKs/Walle...
Wasabi это биткойн кошелек-"миксер" с использованием функционала CoinJoin.
Кроме Wasabi еще подобным механизмом пользуется Joinmarket, тоже с открытым исходным кодом.
На основе этой информации – что нужно сделать
1 В Васаби нет функционала маркет-мейкера. Иными словами, нельзя
разместить свои биткойны чтобы их использоваля для миксинга другие. В
Joinmarket это реализовано. Цель – сделать, чтобы была роль
маркет-мейкера.
2 В Васаби фиксированная сумма к микшированию, около 0.1 БТС. Нужно сделать как в Joinmarket, чтобы сумма была произвольной.
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ в файле, сроки и стоимость предлагайтеЗакрыт3 года назад
Для торговли на бирже нужно написать бота. Язык: Python За основу нужно взять https://github.com/freqtrade/freqtradeПрикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Необходимо сделать файл оффлайн активации игры, в автоматическом режиме. Пример могу выслать в л/сЗакрыт3 года назад
Есть файлы в папке. Название файлов имеет вид BRAND_ARTICLE.jpg Нужен python скрипт который обработает все файлы создаст директории и перенесет в них в них файлы. На выходе путь к файлу должен иметь вид /BRAND/ARITCLE.jpg т.е. каждый файл в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо написать программу на C++, которая реализует интерполяционный многочлен Ньютона. Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi. Срок - до 20.01.2021 если раньше то ещё лучше. Все это должно происходить в консоли, графический интерфейс ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
нужно собирать с заданной периодичностью данные с wildberries.ru (уже есть часть функционала на python, которая умеет забирать указанную категорию) ozon.ru lamoda.ru pokupki.market.yandex.ru парсер должен уметь собирать: - весь каталог - список категорий товаров - первые N товаров категорий - список товаров периодичность сбора информации 15мин/1ч/1д. результат ...Закрыт3 года назад
Необходимо сделать сеть Петри, простую рабочую,подробности при личном общенииЗакрыт3 года назад
1) Cделать автоматическую подстановку времени, при заполнении соседней конкретной ячейки и чтобы она не менялась при изменение других ячеек. У каждой строки своя дата и время изменения. пп Кнопка типа "Изменить параметры" по нажатию на которую ...Закрыт3 года назад
Дано: SDK Parsec [url=https://github.com/parsec-cloud/parsec-sdk]https://github.com/parsec-cloud/parsec-sdk[/url] и исходный код OBS Studio [url=https://github.com/obsproject/obs-studio.]https://github.com/obsproject/obs-studio.[/url] Parsec (https://parsec.app/) - приложение для захвата окон в среде Windows и предоставления удаленного доступа через интернет другим пользователям. Имеет функцию hook (захвата) и передачи управления. Интересует режим Arcade, когда ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад