Работа на C# – доработка существующего приложения

Суть работы – доработка готового продукта, более конкретно – создание форка готового биткойн кошелька www.wasabiwallet.io/. Его исходный код открыт, github.com/zkSNACKs/Walle...

Wasabi это биткойн кошелек-"миксер" с использованием функционала CoinJoin.

Кроме Wasabi еще подобным механизмом пользуется Joinmarket, тоже с открытым исходным кодом.

На основе этой информации – что нужно сделать

1 В Васаби нет функционала маркет-мейкера. Иными словами, нельзя

разместить свои биткойны чтобы их использоваля для миксинга другие. В

Joinmarket это реализовано. Цель – сделать, чтобы была роль

маркет-мейкера.

2 В Васаби фиксированная сумма к микшированию, около 0.1 БТС. Нужно сделать как в Joinmarket, чтобы сумма была произвольной.