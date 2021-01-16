Разработать плагин для OBS Studio и Parsec

Дано: SDK Parsec https://github.com/parsec-cloud/parsec-sdk и исходный код OBS Studio https://github.com/obsproject/obs-studio. Parsec (https://parsec.app/) - приложение для захвата окон в среде Windows и предоставления удаленного доступа через интернет другим пользователям. Имеет функцию hook (захвата) и передачи управления. Интересует режим Arcade, когда захватывается определенное окно, а не полностью рабочий стол. OBS Studio (https://obsproject.com/ru) - программа для трансляции изображения на стриминговые платформы (Twitch, GoodGame и пр). 1) Открывается OBS Studio, запускается Оконный проектор. 2) Открывается Parsec и выбирается Arcade режим 3) Захватывается Оконный проектор в этом режиме, выбирая количество участников и режим комнаты (открытый или закрытый) 4) В Оконном проекторе появляется Иконка Parsec, меню и чат оверлеем в правой части.

Надо: Плагин нужен один. Отдельное windows приложение для оверлея Parsec, который появляется на окне "Оконного проектора" программы OBS Studio после нажатия кнопки Host a game в Arcade программы Parsec. Плагин получает и отправляет в первый текстовый файл список Клиентов (тех, кто присоединился) с периодичностью в одну секунду. Во второй текстовый файл надо собирать сообщения из чата этих клиентов в количестве 10-ти сообщение с затиранием самых старых (то есть новое сообщение сверху, а 10-е снизу стирается). Проще говоря - дублировать чат оверлея Parsec только без функциональных сообщение таких как User connected или Disconnected. Плагин должен иметь возможность назначить горячие клавиши (одиночная кнопка или сочетание CTRL + (как удобно для Вас)). На горячие клавиши надо назначить вот эти функции: 1)Активация кнопки Reset Gamepads (однократное нажатие/срабатывание), 2) включение/выключение Public Room (Enable/Disable), 3)функция Kick 1/2/3-го клиента (однократное нажатие/срабатывание), 4) функция Ban 1/2/3-го клиента (однократное нажатие/срабатывание), 5) Изменение количества мест (1-7).