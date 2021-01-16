Распознавание дорожных знаков C#

Нужно разработать сканер букмекерских вилок. ВАЖНО: я ищу разработчиков, которые в теме! Поэтому задачу подробно описывать не буду - кто в теме понимает о чем речь. Будет идеально если у вас есть опыт разработки сканера и наработки. Если же ...