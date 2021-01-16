Распознавание дорожных знаков C#

Доработка, рефакторинг, исправление ошибок Бэкенда на NestJS. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Backend используется для работы с мобильными приложениями и Frontend-ом на NodeJS. Текущий основной стэк: - NestJS - TypeORM - Axios - Express - Axios - Knex - ...
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Требуется программа на языке С# в Windows Forms, которая, применяя функционал OpenCVSharp, методом Split&Merge Segmentation выделяла бы дорожные знаки в отдельный PictureBox из ч/б видео.
Знаков 8: дополнительная дорога, поворот направо, поворот налево, место для разворота, въезд запрещён, движение без остановки запрещено, движение прямо, пешеходный переход.
Пример такого приложения представлен в видео.
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