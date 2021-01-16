Разработать программное средство по заданной КС-грамматике

Доработка, рефакторинг, исправление ошибок Бэкенда на NestJS. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Backend используется для работы с мобильными приложениями и Frontend-ом на NodeJS. Текущий основной стэк: - NestJS - TypeORM - Axios - Express - Axios - Knex - ...
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Разработать программное средство, автоматизирующее процесс эквивалентного преобразования КС-грамматик.
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Так же разработать программное средство, реализующее следующие функции:
- построение МП-автомата по КС-грамматике;
- построение расширенного МП-автомата по КС-грамматике.
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