Починить систему ERP

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Прикладное ПОЗакрыт3 заявки1387 просмотров
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Разобраться в кодбазе микросервисов на Python и Selenium. Проверить работу парсеров и их соединение с микросервисов Лидов на Django.

3 года назад
vergilwhiskey
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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