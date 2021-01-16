Гугл таблица

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1) Cделать автоматическую подстановку времени, при заполнении соседней конкретной ячейки и чтобы она не менялась при изменение других ячеек. У каждой строки своя дата и время изменения. пп 

Кнопка типа "Изменить параметры" по нажатию на которую автоматически появляется дата и время нажатия. 

2) Если условие в строке выполнено, то через несколько дней строка должна переходить на другой лист в архив.  

3) Выделение цветом строк при разных условиях.

3 года назад
semak9
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
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