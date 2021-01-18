Python скрипт переименовать файлы и разместить по каталогам

Есть файлы в папке. Название файлов имеет вид BRAND_ARTICLE.jpg

Нужен python скрипт который обработает все файлы создаст директории и перенесет в них в них файлы.

На выходе путь к файлу должен иметь вид /BRAND/ARITCLE.jpg

т.е. каждый файл в своей папке.