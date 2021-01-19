Разработка CRM системы

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки604 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать CRM систему на одном из популярных фреймворков

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
  • Похожие заказы

  • Создание скрипта

    День добрый, требуется человек для создания скрипта, писать нужно на С++, плюсом будут знания по [b]Direct3D9. Нужен человек не на разовый заказ, а кому интересно долгосрочное сотрудничество.[/b]

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерполяционный многочлен Ньютона C++ MPI

    Надо написать программу на C++, которая реализует интерполяционный многочлен Ньютона (прямая или обратная интерполяция). Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi, достаточно распараллелить один цикл. Срок - до 23.01.2021. Все это должно происходить в ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать программу в питоне

    Необходимо создать программу (довольно простую) в Питоне. Программа должна проводить синтаксический / лексический анализ текста. Для базы можно использовать следующий код : [url=https://gist.github.com/syllog1sm/10343947]https://gist.github.com/syllog1sm/10343947[/url] После создания программы прошу прикрепить краткое поэтапное описание команд.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Просмотр рекламы на запросах Twitch.

    Нужен софт для просмотра рекламы на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2F%2C]https://www.twitch.tv/,[/url] на запросах. Софт должен эмулировать просмотр рекламы на сервисе. Подсчет успешных просмотров, очередь видеороликов для накрутки. Более подробное тз можно будет уточнить, и составить вместе с исполнителем, от способа реализации. Если у вас есть ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать программу для транспортной компании

    Необходимо сделать программу, которая даст:– Установка на ПК с ОС WINDOWS – Возможность работы с системой только с одного ПК. – Возможность работы с системой по сети внутри компании если есть сервер.– Возможность работы с 1С. – Простота ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа на C# – доработка существующего приложения

    $2500

    Суть работы – доработка готового продукта, более конкретно – создание форка готового биткойн кошелька [url=https://www.wasabiwallet.io/]www.wasabiwallet.io/[/url]. Его исходный код открыт, [url=https://github.com/zkSNACKs/WalletWasabi/]github.com/zkSNACKs/Walle...[/url] Wasabi это биткойн кошелек-"миксер" с использованием функционала CoinJoin. Кроме Wasabi еще подобным механизмом пользуется Joinmarket, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Telegram бот - телефонный справочник

    $100

    Кнопочный бот с функцией добавления и вывода информации.  Отдельная кнопка faq с выводом текста (справочная инфа, инструкция пользователя).  Каждая функция (поиск/ добавление) выдаёт форму для заполнения пользователем, после чего бот обращается к внешней базе данных. База данных ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад