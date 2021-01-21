Запустить программу на python27

Добрый день, есть проблема, ищу решение. На сайтах типа https://www.zara.com/de/en/ есть раздел скидок. Соответственно распространённых размеров одежды или обуви часто не бывает в наличии. На сайте каждый час добавляется по несколько размеров и их быстро раскупают. Есть потребность написать программу, ...
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Программа и python2.7 установлены на Windows. При запуске программы пишет ошибка - t requementes. txt.
Нужно правильно указать пути, загрузить пакеты и запустить программу. Работа не сложная для тех кто понимает. Подключение по teamviewer.
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