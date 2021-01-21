Доброго Времени Суток . Нужна программа ( бот ) для отправки пользователям сообщений на Олх !

Также нужно сделать Программу ( бот ) Который принимал бы все входящие сообщения на Олх ( Аккаунтов Может быть Много ) и отправлял в телеграмм с условиям ответа в нём! ( Что бы не заходить на каждый аккаунт не логинится , а прям в Телеграмме отвечать на все входящие сообщения Олх! ) ЦЕНА Договорная !