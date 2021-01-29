Парсинг справочных данных о функциях экселя

Доброго Времени Суток . Нужна программа ( бот ) для отправки пользователям сообщений на Олх ! Также нужно сделать Программу ( бот ) Который принимал бы все входящие сообщения на Олх ( Аккаунтов Может быть Много ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить названия функций и описания на всех языках справочника.
Подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1RA7y9dMDp2nqsN8BPngF3zB4RlpbID0ZppYJTJtmACo/edit#
Исполнителя сможем выбрать в понедельник, для более удобной коммуникации указывайте пожалуйста телеграм.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, мне нужен парсер . Бот в телеграмме ТЗБот должен уметь :[list][*]По заданному логину аккаунта в Инстаграмме собрать отметки на фотографиях в этом аккаунте и выдать мне файл с готовыми логинами в текстовом виде . [*]Проходить ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
1. импорт базы с ФИО, адресами и тд (эксель) 2. генерация персонализированных роликов (автоматическая склейка из заготовленных ?ffmpeg) 3. экспорт результатов (заливка на обменник с плеером + экспорт в ЦСВ данных по персональным видео Пояснения. Записаны 3300 обращений (Уважаемый %Имярек%, ...Закрыт3 года назад
Программа выполняет основные арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление) и перевод результата вычислений в произвольную систему счисления (от 2 до 16). К полученному результату вычислений можно применять те же действия неограниченное количество раз по ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, нужен человек, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в спорте, используя metbet, betwinner Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в точности ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать CRM систему на одном из популярных фреймворковЗакрыт3 года назад
Нужно разработать многоуровневую реферальную систему под проект, а именно Telegram Bot Бот написан на python с использованием ORM peewee. В программе будет 10 уровней.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Надо написать программу на C++, которая реализует интерполяционный многочлен Ньютона (прямая или обратная интерполяция). Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi, достаточно распараллелить один цикл. Срок - до 23.01.2021. Все это должно происходить в ...Закрыт3 года назад
Необходимо создать программу (довольно простую) в Питоне. Программа должна проводить синтаксический / лексический анализ текста. Для базы можно использовать следующий код : [url=https://gist.github.com/syllog1sm/10343947]https://gist.github.com/syllog1sm/10343947[/url] После создания программы прошу прикрепить краткое поэтапное описание команд.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен софт для просмотра рекламы на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2F%2C]https://www.twitch.tv/,[/url] на запросах. Софт должен эмулировать просмотр рекламы на сервисе. Подсчет успешных просмотров, очередь видеороликов для накрутки. Более подробное тз можно будет уточнить, и составить вместе с исполнителем, от способа реализации. Если у вас есть ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад