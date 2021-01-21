Помощник выкупа товара на сайтах

Добрый день, есть проблема, ищу решение.

На сайтах типа https://www.zara.com/de/en/ есть раздел скидок.

Соответственно распространённых размеров одежды или обуви часто не бывает в наличии.

На сайте каждый час добавляется по несколько размеров и их быстро раскупают.

Есть потребность написать программу, приложение или еще что-то, чтобы на конкретном товаре задавать нужный размер, обновлять страницу и пытаться выкупить этот товар.

Адрес доставки всегда один и тот же, карта стразу привязана к аккаунту и на ней есть деньги.

Если есть идеи, готов рассмотреть любые варианты.