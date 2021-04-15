Написать скрипт по сборке файлов в bin

Имеется программа MStarBinTool-GUI В свободном скачивании тут

которая разбирает файл в формате bin на папки и файлы в формате img,после изменения некоторых данных в файлах, смена картинки, надписей и пр, эти файлы нужно снова упаковать в bin, то есть в исходный вариант. Данная программа разбирает прекрасно, но при сборке файл получается либо меньше, либо не работает. Можно сделать вашу программу по разборке и сборке , или исправить ту что я дал выше. Файлы по разборке это прошивки телевизоров, мониторов и прочей бытовой техники.

От автора информация.

Графическая утилита MStarBinTool-GUI создавалась , как логическое продолжение\развитие консольной утилиты mstar-bin-tool от dipcore, основанной на Python-скриптах. Постепенно, с каждой новой

версией утилиты, происходил выборочный перенос функций из

Python-скриптов в AutoIt. Даже учитывая, что весь расширенный функционал

MStarBinTool-GUI написан лично мной, я не могу претендовать (и не

претендую) на первоначальное авторство, т.к. весь начальный функционал

утилиты основывался на готовом решении (Python-скриптах) от dipcore.