API для 2х систем

Нам нужен Плагин для Plentymarkets Marketplace.Plentymarkets - это SaaS для сбора заказов, различные продавцы используют ее для консолидации заказов с разных торговых площадок в Западной Европе.Надо склеить Plentymarkets с нашим софтом.Для этого надо сделать Plugin, который должен синхронизировать данные продавцов Plentymarkets с нашим софтом.Как должен работать плагин:1. Мы загружаем Plugin на Plentymarkets Marketplace(URL:https://marketplace.plentymarkets.com/). Похожие проекты есть на гитхабе: https://github.com/plentymarkets2. Клиент Plentymarkets должен иметь возможность активировать плагин в бэкенде Plentymarkets.3. Мерчант создает API ключ в бэкенде нашего софта.4. Мерчант постит Ключи от торговой площадки для активации плагина на Plentymarkets.5. Синхронизация данных активируетсяКакие данные должны быть синхронизированы:1. Обновление наличие товара по ЕАН, цена товара.2. Заказы: Переносим заказы из нашей торговой площадки в Plentymarkets для каждого продавца. Это сама сложная часть.3. Обновление статуса для отложенных заказов для каждого продавцаВАЖНО: Данные должны быть синхронизированы на основе API ключей для каждого продавца. У каждого торговца есть свои ключи.Документация: 1. Plentymarkets: https://developers.plentymarkets.com/https://github.com/plentymarkets2. наш софт: https://ikoof.de/api